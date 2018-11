Schonach Kameradschaft lebendig gehalten

Der Musikverein-Kurkapelle Schonach hat sich kürzlich auf den Weg in die Schweiz gemacht, um den befreundeten Musikverein Schindellegi-Feusisberg zu besuchen. Anlass der Reise in die südlich des Zürichsees gelegene Ortschaft war ein Großereignis: die "Sennenchilbi".

Schonach. Diese nur alle sechs Jahre stattfindende Brauchtumsveranstaltung lockte tausende Besucher an – mittendrin die 40 Musiker aus Schonach. Diese waren dabei nicht nur Gäste, sondern trugen an diesem Festwochenende auch zur musikalischen Unterhaltung bei.

Beim einstündigen Unterhaltungskonzert am Samstagabend brachten die Schonacher Musiker in gewohnter Manier ordentlich Stimmung ins Festzelt. Besonders gut kam dabei die Tischmusik an, worauf die Schonacher auch noch nach ihrem Auftritt von den Gästen angesprochen wurden.