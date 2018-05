Schonach Kaiserwetter krönt das Schulfest

Der wieder belebte Schulchor unter der Leitung von Hannah Löffler stellte die Schule musikalisch vor. Außerdem weckten sie das Interesse am Kindermusical, das sie derzeit einstudieren und das am 8. Juni Premiere haben wird. Gerne nahmen die Festgäste die herzhafte Bewirtung mit Grill- und Currywurst und Pommes an. In der Kaffeestube lockte ein umfangreiches Kuchenbüfett, das die Eltern bestückt hatten. Das unterhaltsame, abwechslungsreiche Schulfest bot allen die Gelegenheit, sich zu amüsieren, informieren und die Kontakte zwischen Schule und Eltern zu stärken.