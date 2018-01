Schonach Jury belohnt Produktinnovation und Funktionalität

Im Oktober 2017 gingen sowohl der German Brand Award 2018 als auch der Focus Open Silver 2017 an die Handwerkzeughersteller aus dem Schwarzwald für ihre Produktinnovation, die gleich 26 Schraubfälle in nur einem Werkzeug vereint das 13 Doppelbits in Handgriff und Bithalter vereint. Auch sind die Bitauswahl, -Entnahme und -Rückführung auf Knopfdruck möglich.

Bereits Anfang des Jahres erhielt die Wiha-Innovation den if DESIGN Award 2017 und red dot Award 2017.

Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Wettbewerben weltweit und legt höchste Ansprüche an die Ermittlung der Preisträger.