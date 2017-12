Schonach Jeder Veranstalter entscheidet selbst

Silke Burger (CDU) konnte sich den Vorschlägen der Verwaltung anschließen. Mit einem Verbot von Einweggeschirr sah sie ebenfalls die Gefahr, Vereine übermäßig zu belasten. "Es sollte jeder Veranstalter die Freiheit haben, selber zu entschieden, was er nutzt". Bezüglich des Schutzbodens sah sie keine Not, diesen weiterhin vorzuschreiben. Herbert Rombach (CDU) ergänzte, dass manche Vereine ja die Becher von Cup-Concept schon nutzen. "Also, lassen wir das und sparen uns Kosten, Platz und viel Aufwand ein."

Der Umwelt zuliebe

Volker Lehmann sah dies anders. Er sei etwas enttäuscht über den Verlauf der Diskussion. Es sei nicht die menschliche Pflicht, gegenüber der Umwelt Acht zu geben, es sei eine Verpflichtung. Nach einem Referat über Plastikverbrauch, Müllprobleme, Umweltgedanken und gesundheitliche Folgen erklärte er, dass er von Cup-Concept nichts halte. Zwei bis drei Veranstaltungen pro Jahr, so stellte er fest, würden noch Einweggeschirr nutzen. Man könnte doch nun prinzipiell auf dieses verzichten, den Veranstaltern aber die Möglichkeit geben, einen Antrag zur Nutzung zu stellen, über diesen könnte dann Bürgermeister und Ältestenrat entscheiden.

Bürgermeister Jörg Frey zeigte sich sicher, dass jeder im Gremium sich über den umwelttechnischen Aspekt im Klaren sei. Aber wie erwähnt, seien es nur noch zwei bis drei Veranstaltungen pro Jahr, da könnte man sich doch den ganzen Aufwand sparen und einfach an die Veranstalter appellieren, möglichst Mehrweg zu nutzen. Günter Herr (FWV) sah dies ähnlich, wenn dann einer Einweg nutzen wolle, müsse man dies eben akzeptieren.

Bei der Abstimmung über den Antrag zum Einweggeschirr wurde dieser bei fünf Ja- und sieben Nein-Stimmen abgelehnt. Einstimmig allerdings sprach sich das Gremium dafür aus, künftig auf das Einziehen des Schutzbodens im Haus des Gastes verzichten zu wollen.