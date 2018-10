Schonach Interessante Tour durch Fabrikhallen

Das Unternehmen beschäftigt 60 Mitarbeiter und hat einen Jahresumsatz von 17 Millionen Euro. Als ausgewiesener Gießereifachmann fand er seinen Platz in der Gießereiwelt. "Wir machen Teile, die die Großen nicht machen wollen und die Kleinen nicht machen können", fasste er zusammen. Eine wachsende Kundschaft gibt dieser Strategie recht. Größter Auftraggeber ist die Firma Arburg in Loßburg, für deren Kunststoff-Spritzgießmaschinen Bauteile im Sphärogussverfahren in Schonachbach geordert werden. "Die E-Mobilität wird noch leichtere Bauteile brauchen", sieht Hans Dhonau für die Firma Arburg und die Einsengießerei gute Zukunftsoptionen.