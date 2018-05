Schonach Insgesamt 430 Liter Blut, die Leben retten

Bürgermeister Jörg Frey freute sich über diesen, wie er sagte, "schönen Anlass". Blutspender seien Lebensretter, die ihr Bestes, nämlich ihr Blut, geben würden.

Die 26 zu ehrenden Spender, so hatte der Bürgermeister fix ausgerechnet, hatten insgesamt 860 Konserven mit 430 Liter Blut gespendet. Dank sagte er auch dem Ortsverein Triberg-Schonach, der die Blutspende-Aktionen immer in "toller Manier" organisiere und durchführe. "Schön, dass dieser Raumschaftliche Verein so toll klappt", lobte er. Den Spendern rief er "weiter so" zu und lud sie zu einem Abendessen in die "Grubstuben" ein.

Auch Georg Wiengarn dankte den Mehrfachspendern und wies darauf hin, dass jede Konserve wichtig sei. Denn nach wie vor könne weder Blut noch seine Bestandteile künstlich hergestellt werden und dennoch sei der Bedarf enorm hoch.