Schonach Innovative Gestaltung

Hört man mit der leichten Drehbewegung am "speedE"-Griff auf, stoppt der automatische Schraubvorgang um das Material nicht zu beschädigen.

Im dritten Schritt haben Anwender laut Hersteller schließlich "die komfortable Möglichkeit des manuellen, kraft- und gefühlvollen Schraubens."

In Kombination mit den VDE zertifizierten, stückgeprüften und schutzisolierten Wiha slimBits kann zudem vollkommen spannungssicher bis 1000 V AC gearbeitet werden. Besonders in Bereichen des Elektrohandwerks entfalten sich die Vorzüge des Gerätes bei oft sehr sensiblen Schraubvorgängen am deutlichsten.

"Diese Auszeichnung bedeutet für uns eine weitere Bestätigung, dass wir mit speedE® ein zukunftsweisendes Produkt geschaffen haben. Dies in Verbindung mit dem direkten Feedback der Fangemeinde aus nur sieben Monaten seit seiner Markteinführung, machen uns sehr stolz auf die dahinterliegende Entwicklungsleistung", kommentiert Ronny Lindskog, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing von Wiha, die jüngste Auszeichnung des E-Schraubendrehers.