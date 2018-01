Schonach In der "Villa Kunterbunt" ist was los

Die Ferienbetreuung in den Pfingstferien wird von Dienstag, 22. Mai, bis Freitag, 1. Juni, angeboten. An Fronleichnam findet keine Betreuung statt. Die Ferienbetreuung in den Sommerferien wird von Montag, 30. Juli, bis Freitag, 7. September, angeboten. Die Betreuung kann nur wochenweise – in den Sommerferien maximal vier Wochen – gebucht werden und findet täglich von Montag bis Freitag von 7.30 bis 14 Uhr statt, jedoch nicht an Feiertagen.

Die Kosten für die Eltern betragen 25 Euro pro Kind und Woche. Wickelkinder können an der Ferienbetreuung nicht teilnehmen, da weder Wickelmöglichkeiten noch Personalkapazitäten vorhanden sind.

Kindergartenkinder können nicht an der Ferienbetreuung teilnehmen, wenn der Kindergarten St. Raphael geöffnet ist. Lebensmittelunverträglichkeiten oder sonstige Allergien und Krankheiten müssen unbedingt mitgeteilt werden.