Schonach Im Jahr 2019 ist’s mit der Ruhe vorbei

Schonach (ec). Doch das werde sich 2019 sicherlich ändern, denn am 26. Mai stehen Gemeinderatswahlen an, meinte Schyle. Schon jetzt arbeite man an der Kandidatensuche, um die Liste mit zwölf Kandidaten zu füllen. Und mit der will man bei den Wahlen 2019 wieder punkten, möglichst an das Ergebnis 2015 anknüpfen, das den Freien Wählern das beste Ergebnis der vergangenen 30 Jahre und vier Sitze im Gremium bescherte.

Auf die Geschichte der Freien Wähler in Schonach könne man insgesamt stolz sein, betonte Schyle, denn immerhin trete man seit 73 Jahren erfolgreich bei den Gemeinderatswahlen in Schonach an.

Die Betonung Schyles lag bei Kommunalwahlen: "Nach den Landtagswahlen in Bayern, nach denen die Freien Wähler dort nun gar in die Landesregierung einziehen, will ich nochmals klarstellen, dass wir uns voll und ganz hinter die die Sache der Kommunalpolitik stellen, allerhöchstens noch bei den Kreistagswahlen antreten", sagte Schyle. Damit will man sich von Landesverbänden und eventuell auftretenden Zwängen unabhängig machen, betonte er.