Schonach Im Ernstfall helfen können

Schonach. "Viele Bürger fragten, wo im Ort Defibrillatoren überhaupt zu finden sind", berichtet Bürgermeister Jörg Frey im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Daher hat er nun eine Liste mit den ihm im Ort bekannten Standorten zusammengestellt, "die in der Regel öffentlich zugänglich sind". Laut dieser befindet sich ein "Defi", wie er im Fachjargon genannt wird, im Eingang des Bistros im Haus des Gastes, im Regieraum der Sporthalle, in der Dom-Clemente-Schule, im Naturfreibad, am Skilift Winterberg, am Loipenhaus Wittenbach und am Eingang zur Physiopraxis beim Gesundheitszentrum Burger, der von Claudia Burger angeschafft wurde (wir berichteten).

"Zudem sind auch bei den Firmen Wiha Werkzeuge, Burger Industriewerk, SBS-Feintechnik, KBS-Spritztechnik und HW-Systemtechnik entsprechende Geräte vorhanden", zählt Frey auf und ergänzt, dass eines der Geräte an den öffentlichen Gebäuden dankenswerterweise von Wolfgang Hettich von der Firma HW-Systemtechnik gesponsert wurde, die weiteren hat die Gemeinde angeschafft.

"Viele Menschen haben Respekt , ein solches Gerät zu benutzen. Wenn allerdings ein Notfall besteht, zählen oft Sekunden und die verunfallten Menschen sind auf schnelle Hilfe angewiesen", fährt Frey fort. Er appelliert an die Bürger: "Mutig und bereit zu sein, dem Verletzten zu helfen".