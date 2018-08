Schonach Ihre Leidenschaft gilt dem Theater

"Das Stück hat Raffinesse, man kann zu Beginn nicht ­ahnen, wie der Ausgang sein wird", gibt die Schonacherin einen Einblick, "die Autorin hat sich viele Gedanken gemacht". Doch nicht nur der Text der Verfasserin, sondern auch das Ensemble prägt die Inszenierung. So entwickelte das Stück in der Probezeit dank individueller Ideen der Akteure eine ganz eigene, unverwechselbare Note.

Interessierte können das Schauspiel im Deutschen Haus an sechs Abenden, jeweils an den Freitagen und Samstagen vom 14. September bis zum 29. September, besuchen. Reserviert werden können die Karten per Anruf beim Feinkostladen Hoppe in St. Georgen, Telefon 07724/ 91 83 99. Diese werden dann an der Abendkasse zurückgelegt. Bei guter Resonanz ist es auch denkbar, eine Zusatzveranstaltung anzubieten.

Ein großer Dank der Truppe geht bereits im Voraus an die vielen Helfer, die sich in Sachen Bühnenbild eingebracht haben. So konnten die Schauspieler bei den Requisiten auf die Unterstützung eines Möbelhauses in der Region sowie auf einheimische Betriebe setzen. Ebenfalls in Planung ist bereits eine Fortsetzung der Komödienreihe im kommenden Frühjahr.