Schonach Hundekot gehört nicht auf Äcker, Wiesen und Spielplätze

Auch die Gemeindeverwaltung Schönwald informiert, dass beim örtlichen Ordnungsamt vermehrt Beschwerden hinsichtlich der Verunreinigung von Spielplätzen und anderen öffentlichen Anlagen durch Hundekot eingehen. Gemäß der Polizeiverordnung der Gemeinde seien Tierhalter und die mit der Führung oder Pflege von Tieren beauftragten Personen dazu verpflichtet, Hundekot unverzüglich zu entfernen.

Halter hat Verantwortung

Der Halter oder Führer eines Hundes hat laut Gemeindeverwaltung dafür zu sorgen, dass öffentliche Straßen, Gehwege, Grün- und Erholungsanlagen, Brunnenanlagen, Spiel- und Sportplätze, landwirtschaftlich genutzte Flächen oder fremde Grundstücke weder beschädigt, noch durch Kot verunreinigt werden. Hundekot ist grundsätzlich Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes und deshalb immer und überall sofort zu entfernen.

"Neben dem Problem der Verschmutzung kann Hundekot ein Krankheitsüberträger sein", warnt die Gemeindeverwaltung. Insbesondere für Kinder bestehe eine nicht zu unterschätzende Gefahr, weshalb Hundekot auf Kinderspielplätzen völlig inakzeptabel sei und mit Bußgeldern geahndet werde. "In Folge der Vielzahl von Verstößen finden regelmäßig Kontrollen statt", so die Gemeindeverwaltung. Sie appelliert an die Hundehalter, die sich nicht an die Verordnung halten, Verantwortung zu übernehmen und ihren Mitmenschen mit Rücksicht zu begegnen.