Schonach Hobbykünstler im "Schwanen" recht aktiv

Der Industriemechaniker Alfredo Vinci malt in seiner Freizeit geniale Landschaftsbilder und hat derzeit mehr als 20 der künstlerisch wertvollen Ölbilder in der Galerie ausgestellt. Die ehemalige Rathaus-Angestellte Jeannette Biermann, die auch für Drehorgelkonzerte mit ihrem Ehemann Peter bekannt ist, hat ihre Leidenschaft den Edelsteinen verschrieben. Ihr macht es viel Spaß, sich mit der Heilwirkung von kostbaren Steinen zu befassen und aus ihnen edlen Schmuck zu fertigen. In der Galerie hat sie sich inzwischen einen festen Kundenstamm erworben, für den sie nicht nur zauberhafte Schmuckstücke auf Wunsch herstellt, sondern auch Reparaturen an Edelsteinketten und Armbändern durchführt.

Die Künstlerin Ellen Dubiel arbeitet mit Ton und fertigt aus diesem kreativen Material schillernde Keramik-Gegenstände bis hin zu niedlichen Wichtelfamilien. Der gelernte Zimmermann Peter Kaltenbach, der jetzt als Busfahrer tätig ist, stellt nach Feierabend aus Naturholz originelle Kleinmöbel und Gartenmöbel, sowie sonstige Kunstwerke her. "Holz und Stein – Naturdesign", heißt sein Motto. Der Schreinermeister Felix Hörmann präsentiert in der Galerie nicht nur echte Schwarzwälder Speckbrettle und Servierbretter, sondern auch Flaschenhalter und Frühstücksbrettle mit integrierten Eierbecher. Sogar Nistkästen für Meisen können bei ihm gekauft werden.