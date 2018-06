Schonach "Highland-Games" am Rohrhardsberg

Aber nicht nur die "High-land-Games" sind am Wochenende geboten, wie der SVR-Vorsitzende ergänzt, "sondern wie immer auch der IVV-Wandertag".

Feldgottesdienst, Musik und Fußball satt

Die Strecke geht bei der 44. Auflage vom Rohrhardsberg über den Ramselhof und zurück. Die Startzeiten: am Samstag, 23. Juni, von 12 bis 15 Uhr, Zielschluss ist um 17 Uhr und am Sonntag, 24. Juni, von 7 bis 13 Uhr, Zielschluss ist um 15 Uhr. Gewandert werden können sechs und zehn Kilometer.

Am Samstag beginnt zudem ab 16 Uhr der traditionelle Feldgottesdienst. Er wird wieder durch die Alphornbläser aus Schönwald umrahmt. "Der Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt", gibt Burger bekannt.

Selbstredend hat die SVR-Familie auch an die Fußballbegeisterten gedacht. Nach den "Highland-Games" kann am Samstagabend im Festzelt das WM-Vorrundenspiel Deutschland gegen Schweden live verfolgt werden. "Es gibt also keinen Grund, bei den Highland-Spielen nicht mitzumachen oder als Zuschauer dabei zu sein", sagt Burger und lacht. Für die Musikunterhaltung sorgen, wie jedes Jahr, am Samstag, "DJ Michael" und am Sonntag "Bernhard". Zum Abschluss findet am Sonntag gegen 17 Uhr eine Verlosung statt.