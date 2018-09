Schonach. Der Turnverein Schonach startet am Dienstag, 18. September, mit dem Herbstkurs "Autogenes Training". An acht Abenden jeweils von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Aula der Dom Clemente Schule erlernen die Teilnehmer die Entspannungstechnik, gepaart mit progressiver Muskelentspannung. Autogenes Training bietet Hilfe um Stress abzubauen und dient der Tiefenentspannung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnehmer sollen bequeme Kleidung, eine Decke sowie ein kleines Kopfkissen mitbringen. Weitere Infos und Anmeldung sind bei Kursleiterin Birgit Hansmann möglich, Telefon 07722/21 456 oder E-Mail Birgit-Hansmann@gmx.net.