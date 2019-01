Schonach Haushalt umfasst 100 Seiten mehr

Volker Lehman bemerkte, dass man den Haushalt zwar wohl intensiv beraten habe, dieser ihm aber dennoch Kopfzerbrechen bereite. Aktuell habe man noch rund 500 000 Euro freie Mittel, die ja dann gerade noch für die geplanten Ausgaben im Bereich schnelles Internet reichen würden. Er sah die Gemeinde aufgrund der finanziellen Situation gar mit dem Rücken an der Wand. "In den kommenden Jahren wird sich der Gemeinderat intensiv damit beschäftigen müssen, wo man Einsparungen machen kann!", fürchtete er und mahnte, dass man solch eine Planung nicht alle Jahren machen könne. Er sei insgesamt nicht glücklich mit dem neuen Haushalt, bekannte Lehmann.

Herbert Rombach hielt dagegen: Die Gemeinde habe in den vergangenen 20 Jahren die Schulden gedrittelt, und dennoch habe man sich weiterentwickelt und viel Geld investiert. So ganz falsch können die Vorgehensweise ja nicht gewesen sein, befand er. Natürlich könne man sich auch zu Tode sparen, das sei aber sicher der falsche Weg.

Aktuell stehe man ja wirklich nicht schlecht da, natürlich habe der Haushalt, so Rombach, ein großes Volumen, sei aber auch sehr vorsichtig gerechnet, was die zu erwartenden Einnahmen betreffe. "Und in den letzten Jahren war das Ergebnis am Ende immer besser als der Plan", erinnerte Rombach.

Bürgermeister Frey gab zu, dass der Haushalt sehr ehrgeizig sei und dass man so etwas nicht jedes Jahr machen könne. "Aber wir haben und wir werden in unsere Infrastruktur investieren, aufgrund des aktuellen Haushaltes mache ich mir keinen Kopf", so Frey. Helmut Kienzler gab zu bedenken, dass man voraussichtlich nicht alle Vorhaben schaffe, sich die Kreditsituation also entspannen würde. "Nur: wir müssen die Vorhaben in den Haushalt aufnehmen, anders kriegen wir keine Zuschüsse", bemängelte er die vorgegebene Vorgehensweise.

Am Ende segnete der Gemeinderat den neuen Haushalt für das Jahr 2019 einstimmig ab.