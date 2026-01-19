Schonach hat viel vor: Nach dem Jubiläum ist vor dem Breitband

Kaum ist das Jubiläumsjahr zum 750. Geburtstag Schonachs rum, gilt es die Projekte der kommenden Jahre anzugehen. Ein Ausblick mit Bürgermeister Jörg Frey.
Im vergangenen Jahr hat die 3 800-Einwohner-Gemeinde Schonach nicht nur ihr fulminantes Jubiläumsjahr zur ersten Erwähnung vor 750 Jahren gestaltet. „Es war ein so gelungenes Festjahr“, blickt Bürgermeister Jörg Frey auf die Veranstaltungen und Aktionen zurück und betont im Gespräch mit unserer Redaktion, welch ein Privileg es doch sei, so ein Jubiläum feiern zu können.