In der Dämmerung zeigt sich die Gutenkapelle in Schönwald mit ihrem Lichterschmuck als schickes Fotomotiv wie von einem Kalenderblatt. Die Kapelle wurde von Engelbert Hummel erbaut aufgrund eines Gelübdes, dass er im Zweiten Weltkrieg ablegte. Eingeweiht wurde das kleine Gotteshaus am 15. August 1954 zu Mariä Himmelfahrt. Die Glocke stammt aus der Gießerei Grüninger in Villingen und besteht aus Weißbronze. die Kapelle wurde in den vergangenen Jahrzehnten von den Nachkommen der Familie Hummel Zug um Zug renoviert. Genutzt wurde sie auch schon für Taufen und Hochzeiten. Foto: Müller