Schonach (rib). Positiv beschied der Schonacher Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die beiden Baugesuche, die vorgelegt wurden. Für ein Einfamilienwohnhaus in der Ginsterstraße 29 erteilte er zudem die notwendige Befreiung für die Dachneigung und das Garagenflachdach. Und in der Wiesenstraße 14 können die Bauherren nun das Wohngebäude mit einem Personenaufzug ausrüsten.