Schonach Großer Dieselteppich breitet sich aus

Von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen war zu erfahren, dass auch das Wasserwirtschaftsamt vor Ort war. Polizeihauptkommissar Michael Bohrer informierte über den vorläufigen Ermittlungsstand. Demnach sei voraussichtlich beim Abspritzen und Reinigen eines Baufahrzeugs eine Mischung aus Diesel und Dreck in den Kanal und dann über den Obertalbach in die beiden Weiher gelangt. Die für die Umwelt ausgehende Gefahr habe sich in Grenzen gehalten angesichts der überschaubaren Menge an ausgelaufenem Diesel.