Schonach Große Sprünge in der Bike-Ranch

Triberg/Schonach. Im Wintersport gehört das kleine Dorf ganz sicher zu den ganz Großen, unter anderem wird der Schwarzwaldpokal "Nordische Kombination" dort ausgetragen. Neben Wandern gehört mittlerweile auch das Thema Mountainbiken zu den Sommeraktivitäten im Skidorf Schonach.

Nun erwies sich der Mountainbike-Sportler Schnürle auch als Ideengeber für die Ausrichtung der dem Sport ohnehin sehr zugewandten Gemeinde. Es gibt nun rund um Schonach einen Trail Ride District mit einer Streckenlänge von etwa 13 Kilometern. Innerhalb dieser Schonach-Runde haben die Verantwortlichen drei so genannte Flow Trails eingearbeitet. Rund 30 000 Euro hat die Gemeinde in dieses ehrgeizige Projekt investiert, der Initiator selbst hat sich dabei auch zusätzlich finanziell eingebracht und er konnte seine eigenen Sponsoren, die er als Teamchef des Kona Factory MTB Teams aufweist, aktivieren, die sich gemeinsam mit ihm mit rund 10 000 Euro an diesem District beteiligten. Die drei FlowTrails weisen unterschiedliche Profile auf. Entworfen und realisiert wurden sie gemeinsam mit Rainer Unterberger und dessen Team, eines der wohl bekanntesten Trailbau-Teams in Deutschland, dass auch Trails für echt Großereignisse gebaut hat.

"Wir haben dabei darauf geachtet, den Trail in die vorhandene Landschaft einzubinden, ohne etwas zu entfernen", unterstreicht Carsten Schnürle.