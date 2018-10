Schonach Kirchengemeinde feiert Erntedank und Gemeindefest

Schonach. Beginn ist um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Urban mit einem Erntedankgottesdienst. Anschließend geht es in das katholische Pfarrzentrum, wo die Erntedankgaben darauf warten, in einer Tombola verlost zu werden. Der Erlös kommt zur Hälfte dem Tafelladen in der Raumschaft zu Gute. Geboten werden außerdem ein Mittagstisch mit einem schmackhaften Kürbiseintopf und Grillwürsten sowie spanichen Tortillas, die von Mitgliedern des Vereins Cuculidae zubereitet werden. Für eine reichhaltige Kuchentheke ist gesorgt. Angeboten werden weiterhin Kinderprogramm, Trödel, Bazar, Tombola und musikalische Unterhaltung vom Handharmonika Spielring. In Triberg und Schönwald finden an diesem Sonntag keine Gottesdienste statt.