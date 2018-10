Schonach Goldener Herbst-Sonntag in Schonach

Schonach. "Während der verkaufsoffene Sonntag im Frühjahr gemeinsam mit den Triberger Kollegen stattfindet, veranstalten wir den im Herbst stets alleine", erklärt der Vorsitzende der Schonacher Einzelhändler (EHS), Michael Dold beim Pressegespräch im Schuhhaus Hettich und dankt seinen Vorstandskollegen für die "tolle Unterstützung" bei der Organisation. Dank gebühre ferner der Volksbank Mittlerer Schwarzwald, die dem EHS als Sponsor unter die Arme greife.

"Traditionell findet der verkaufsoffene Sonntag am Kilwi-Sonntag statt. Das rührt noch vom Herbstfest des Handharmonika-Spielrings/Trachtengruppe her, das immer an diesem Wochenende über die Bühne ging", erinnert Dold und betont: "Wir sind froh, dass der Verein diese Aktion nicht ganz sterben lässt und wieder einen Kilwi-Kaffee veranstaltet."

Zu diesem lädt der Doppelverein ab 13 Uhr ins herbstlich dekorierte Foyer im Haus des Gastes ein. "Neben Kaffee und Kuchen, die man bei dem angekündigten, guten Wetter auch im Freien genießen kann, unterhält unsere vereinseigene Kapelle Alte Garde die Gäste musikalisch", informiert Vorsitzender Joachim Klausmann. Er blickt zurück: "Wir veranstalteten 2014 das letzte große Herbstfest anlässlich unseres 60-jährigen Bestehens. 2015 starteten wir einen Versuch mit einem Tanzabend am Samstag. Wir entschlossen uns 2016 jedoch, nur noch einen Kilwi-Kaffee am Sonntag durchzuführen. Der anstehende ist somit der dritte seiner Art."