Schonach Generationenwechsel im Vorstand

Neben der, noch nicht definierten Unterstützung für die Tablets, machte der Förderverein über 2000 Euro locker für die ergänzenden Angebote der Dom Clemente Schule.

In ihrem Bericht erinnerte die Vorsitzende Silke Burger an die vielfältigen Bereiche, die im vergangenen Jahr unterstützt wurden. Sie, als auch Kassierer Dirk Schneider betonten die Nachhaltigkeit der Investitionen am Beispiel der Wartung der Mountain Bikes oder der Pflege der Pausenkisten und der Ausstattung des Aufenthaltsraumes.

Dirk Schuler präsentierte positive Kassengeschäfte. Stabile Mitgliederzahlen und die Offenheit angesprochener Sponsoren ermöglichten dem Freundeskreis für die Schüler aktiv zu werden. Außerdem machte er darauf aufmerksam, dass ein Generationenwechsel im Vorstand bevorstehe und appellierte an die anwesenden Eltern, sich darüber Gedanken zu machen.

Lehrerin Vera von Stemm dankte dem Freundeskreis für den unkomplizierten Ablauf auch bei spontanen Förderanträgen und beantragte mit Zustimmung der Versammelten die Entlastung des Vorstands,. die einstimmig erteilt wurde.

Bei den Wahlen für die nächsten zwei Jahre wurden der stellvertretende Vorsitzende Jörg Burger, Schriftführerin Sabine Emde und Beisitzerin Verena Fahl bestätigt. Neu im Gremium ist Maruia Lehmann als weitere Beirätin.