Schonach Gemeinderat stimmt zwei Baugesuchen zu

Schonach (ec). Dem Baugesuch zum Einbau einer Dachgaube im Wohngebäude Grubweg 10 stimmte der Gemeinderat ohne große Diskussionen zu. Auch beim Baugesuch zum Umbau des bestehenden Wohngebäudes und zur Errichtung zweier weiterer Garagen in der Schwarzwaldstraße 5 gab es nicht viel zu bemängeln. Die Gemeindeverwaltung schlug dem Rat vor, von den Bauherren zu fordern, die geplanten Garagen um 50 Zentimeter nach hinten zu versetzen, um den geforderten fünf Meter Stauraum einzuhalten, was der Rat auch guthieß. Den Einwand von Christian Kuner (SPD), die geplante Gaube überträfe bei weitem die zugelassenen 50 Prozent der gesamten Dachlänge, relativierte Bürgermeister Jörg Frey: Das aktuelle Gebäude weise diese Konstellation auch auf, ebenso ein Nachbargebäude. Hier könnte man also eine Befreiung erteilen. Frey ließ auch wissen, dass man mit den Grundstückseigentümern im Gespräch sei, um sich eventuell einen ein Meter breiten Streifen Gelände zu sichern, der für einen eventuellen Straßenausbau benötigt werde. Der Gemeinderat stimmte dem Baugesuch schließlich einstimmig zu.