Schonach Gemeinde zurrt Termine fest

Schonach. "Wir hätten das gerne schon 2018 gemacht, aber leider klappte das nicht", so Bürgermeister Jörg Frey. Denn die Bepflanzung der neuen Ortsmitte wurde nicht fertig, zum einen, weil der zuerst beauftragte Gärtner die Arbeiten plötzlich nicht mehr durchführen konnte, zum zweiten war es dann im Sommer zu heiß für die Bepflanzung. "Und wir wollen ja in einem grünen, nicht in einem braunen Kurpark feiern."

Badischer Kräutertag

Nun sei ihm, wie Frey verreit, der Gedanke gekommen, die Einweihung zusammen mit dem badischen Kräutertag durchzuführen, der am 14. Juli 2019 in Schonach stattfinden soll. Bislang sei das noch mit niemand abgesprochen, er wollte diesen Vorschlag aber nun in den Raum werfen. Denkbar sei, am Tag vor dem Kräutertag die Einweihung mit Fest zu machen oder diese eben am 14. Juli durchzuführen. Die Meinungen der Vereinsvertreter tendierten zu diesem Vorschlag, allerdings ohne zusätzlichen Fest-Samstag. Als Gründe wurden Mehraufwände, etwa durch Zelte und Personalprobleme genannt.