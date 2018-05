Schonach Gemeinde und Vereine trauern um "Joggili-Hans"

Der gesellige und humorvolle "Joggili-Hans", wie er genannt wurde, war im Ort auch für seine Verdienste um das Vereinsleben bekannt. Besonders engagiert war er in der Narrenzunft und bei der Feuerwehr. Auch dem Hegering Triberg gehörte er an. 1974 legte er seine Jagdprüfung ab. Schon sein Vater war ein passionierter Jäger.

Was den Kienzlers jedoch noch mehr im Blut liegt, ist die Narretei. So kommt es nicht von ungefähr, dass Hans Kienzler jahrelang dem Narrenrat angehörte. Zuerst als dritter, dann als zweiter und schließlich als erster Zunftmeister. An der Seite von Oberzunftmeister Klaus Schmidt, der bereits im Juli 2007 starb, führte er lange die Zunft der Geißenmeckerer an. Vom Verband Oberrheinischer Narrenzünfte (VON) wurden beide Anfang 2007 mit dem seltenen Orden "Ein halbes Leben" bedacht: Ehrenoberzunftmeister Klaus Schmidt für 55-jährige und Ehrennarr Hans Kienzler für 50-jährige Mitgliedschaft. Unvergessen sind vor allem die originellen und einmaligen Zunftabendauftritte Hans Kienzlers als Trachtenfrau im "Wetterhäusle", das seiner Idee entsprang. In die Rolle des Trachtenträgers schlüpfte Gerhard Schmidt. Mit seinem Cousin Rudi Kienzler glänzte der "Joggili-Hans" bei weiteren Zunftabendeinlagen.

Hans Kienzler war auch einer der Motoren bei der Entstehung des Schonacher Volksfests der Feuerwehr. Bei ihr war das Ehrenmitglied bis zum Übergang in die Altersmannschaft als Maschinist tätig. Zudem war der Verstorbene in weiteren Schonacher Vereinen passives Mitglied.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung ist am Freitag, 25. Mai, um 14 Uhr auf dem Bergfriedhof in Schonach. Gedacht wird des Verstorbenen im Gebet am Samstag, 9. Juni, ab 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Urban.