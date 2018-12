Schonach Gemeinde "auf einem guten Weg"

Frey dankte dem Gemeinderat für seine weitsichtigen Entscheidungen, die in engagierten, durchaus kontroversen Diskussionen entstanden seien. Dabei habe es stets ein faires Miteinander gegeben, bei dem das Gemeinwohl vor Einzelinteressen stand. Die Verwaltung habe professionelle Vorarbeit geleistet und mit hoher Motivation offen und fair agiert.

Im Ausblick sprach Frey einen "Superwahlsonntag" für Schonach an, da am 26. Mai 2019 hier nicht nur Europa- und die Kommunalwahlen (Kreistag und Gemeinderat) stattfänden, sondern auch die Bürgermeisterwahl anstehe. Er rufe dazu auf, sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. So müsse der Bürger eine große Auswahl an guten Kandidaten haben, und der Gemeinderat müsse optimal mit den besten Kandidaten besetzt werden.

Mit den Worten "Ich wünsche allen einen guten Start in ein hoffentlich positives Jahr 2019", schloss Frey die Sitzung.