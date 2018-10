Schonach Frey: "Hier haben alle einen Vogel"

Schonach. Im Foyer im Haus des Gastes hatte Bürgermeister Jörg Frey die Vertreter der 80 Zünfte, das Präsidium des VON und die Ehrenvorsitzenden zum Empfang eingeladen.

In humorvollen Worten skizzierte er die Schwarzwaldgemeinde und erklärte hinsichtlich der Kuckucksuhrenfertigung: "Hier haben alle einen Vogel". Er wünschte den närrischen Gästen, dass sie bleibende, positive Eindrücke aus Schonach mitnehmen, viel lachen und die Zeit genießen.

"Es ist alles eingetroffen, was ihr bei der Vergabe angedroht habt", lobte Klaus Peter Klein, Narrenmeister des VON. Es habe sich bestätigt, dass auf dem letztjährigen Herbstkonvent die richtige Entscheidung getroffen wurde, sich 2018 bei der Geißenmeckererzunft in Schonach zu treffen. Als Dank steckte er Bürgermeister Jörg Frey das goldene VON-Siegel an und überreichte ihm eine Narrenfigur. Klein verwies auf die badischen Farben des Siegels und warnte den Schonacher Bürgermeister mit schwäbischen Wurzeln, so eine Auszeichnung werde zu später Stunde teuer.