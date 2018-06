Schonach Freies W-Lan nur ein Klick entfernt

"Wir haben an unterschiedlichen Orten in Schonach freies WLan eingerichtet – vorerst natürlich an Orten, die sich im Gemeindeeigentum befinden. Die Hotspots befinden sich derzeit schon am Rathaus, im Schwimmbad, beim Loipenhaus, an der Langenwaldschanze im Haus des Gastes und im Winter auch am Skilift. In Kürze werden wir auch bei der Seeterrasse im Kurpark einen Hotspot haben", stellt Frey im Gespräch mit unserer Zeitung heraus.

An den genannten Örtlichkeiten bestehe nun die Möglichkeit, schnell, geschützt und unabhängig von einem Internetvertrag mit dem Smartphone zu surfen. Um das freie W-LAN zu nutzen, müsse lediglich das WLanNetz StiegelerIT Free WiFi gesucht und mit einem Klick die Nutzungsbedingungen des Anbieters bestätigt werden, dann sei es möglich, sofort los zu surfen.

Er und der Gemeinderat freuten sich, mit diesen Hotspots einen ersten Schritt in die digitale Zukunft des Skidorfs getätigt zu haben.