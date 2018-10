Schonach Freier Eintritt ins Naturbad kommt an

Das dritte Schonacher Jugendhearing, organisiert durch Hauptamtsleiterin Jennifer Hopf und Verwaltungs-Auszubildender Florian Schmidt, stieß auf erfreulich großes Interesse.

Schonach. Im Anschluss an die Filmvorführung in den Kronenlichtspielen in Triberg, forderte Schonachs Bürgermeister Jörg Frey sie auf, Wünsche und Anregungen zu äußern. Im direkten Gespräch bekam er von den 42 Teilnehmern viele Ideen präsentiert und es klärte sich gleich, welche realisierbar wären und was noch dauern wird.

Ein Schwerpunktthema war der neu gestaltete Kurpark. Die Jugendlichen wünschten sich, dass die Hängematte länger installiert bleibt, die Minigolfanlage ein zeitgemäßes Aussehen bekommt und einen Zaun für das Volleyballfeld, damit der Ball nicht immer in den Mühleweiher rollt.