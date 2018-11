Mittwoch, 7. November, 20 Uhr, im Gasthaus Berghüsli in Schonach zu ihrer Hauptversammlung ein. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorstands, Wahlen und Ehrungen. Die Freie Wähler- vereinigung weist außerdem auf die Gemeinderatswahlen im nächsten Jahr hin. Wer Interesse an der Schonacher Kommunalpolitik hat, erhält hier Infos aus erster Hand und kann Fragen stellen, wie der Ort gestaltet und für die Zukunft aufgestellt werden kann. Interessenten können sich auch gerne vertrauensvoll an die Freien Wähler wenden, wenn jemand als Gemeinderat kandidieren möchte.