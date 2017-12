Schonach "Freie" verlassen Landesverband

Im Gasthaus Volltreffer begrüßte der Vorsitzende Wolfgang Schyle die Mitglieder. Ein ruhiges Jahr hatte man gehabt, resümierte er. Wahlen gab es keine und sonstige Aktivitäten standen nicht auf dem Plan.

Schyle erinnerte aber die Mitglieder, dass im Jahr 2019 Gemeinderatswahlen anstehen. "Wir werden uns schon frühzeitig im kommenden Jahr um die Liste kümmern", erklärte er. In diesem Zusammenhang haderte er mit der Liste der Freien Wähler, die sich zur Bundestagswahl aufstellen ließ.

"Wir müssen klar herausstellen, dass wir damit nichts zu tun haben, dass uns die Lokalpolitik auf Gemeinde- und Kreisebene am Herzen liegt und nicht die große Bundespolitik", so Schyle. Dies werde man, so der Vorsitzende auch im Wahlkampf zur Gemeinderatswahl wieder klar herausstellen.