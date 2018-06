Schonach "Flinke Füchse" meistern den Geräte-Parcours mit Bravour

Um das Erlernte zeigen zu können, waren am letzten Termintag die Eltern und die Großeltern eingeladen. Aufgewärmt haben sich die Kinder mit dem Klatsch- und Stampf-Lied, welches als Anfangsritual in die Stunden eingeführt wurde. Anschließend wurde von den Klassen 1 A, 1 B und 2 ein Geräte-Parcours bewältigt. Sie liefen über wackligen Untergrund, sprangen auf dem Trampolin und meisterten Übungen an der Sprossenwand. Als die "flinken Füchse" fertig waren, durften auch die Eltern und die Geschwister den Parcours absolvieren. Viele stellten fest, dass das Laufen auf wackligem Untergrund gar nicht so einfach ist, wie es ausschaut, und dass da viel Training dahintersteckt.

Infos zu Sportangeboten

Zum Abschluss der Trainingseinheiten bekam jedes Kind eine Teilnehmerurkunde, ein T-Shirt und eine Mappe. In dieser waren Informationen zu lokalen Sportangeboten, bei denen die Eltern ihre Kinder anmelden können, um die Bewegung weiter zu fördern.