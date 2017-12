Schonach Fingerspitzengefühl und Fantasie sind gefragt

Schonach. Strohsterne basteln ist ein Hobby, das viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert. Um dies gründlich zu erlernen war in Schonach ein Kurs angeboten und dieser erfreute sich großer Nachfrage. Kreatives Arbeiten mit dem Naturmaterial Stroh und Legeformen bot der Förderverein Schwarzwälder Strohmanufactur Schonach im Wohnhaus der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter an.

Über 20 Teilnehmerinnen meldeten sich bei Ingrid Schyle, darunter auch einige Schülerinnen, so dass letztendlich ein Nachmittag und zwei Abende belegt waren. In den Räumen der ehemaligen Strohhutfabrik Sauter wurde dann spontan geschnitten, gelegt und gewickelt– auf den zur Verfügung gestellten Legeplatten war die Arbeit etwas einfacher. Die handgefertigten Vorlagen, die im Raum ausgestellt waren, ließen alle Teilnehmer richtig staunen, kunstvoll gefertigte Strohsterne zierten den Raum. Doch zunächst wagten sich die Bastlerinnen an einfache Sterne. Die Arbeitsmaterialien standen zur Verfügung. Da war Stroh in vielen Farben, sowie bunte Fäden zum wickeln. Jede konnte so ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Doch musste genau aufgepasst werden, dass auf allen Seiten gleich viele Strohhalme sind, denn zum Vergnügen der Bastlerinnen passierten immer wieder solche Fehler .Aber Ratschläge und Hilfe der Kursleiterin konnten so manches krumme Ding noch retten. Auf alle Fälle hatten alle ihren Spaß an diesen Stunden wenn auch nicht jeder Stern auf Anhieb glückte. Doch nach einiger Übung war das Ergebnis mehr als zufrieden stellend. Und vor allen Dingen, mit jedem Stern lief es lockerer von der Hand und es entstanden tatsächlich noch einige wirklich sehenswerte Kunstwerke Bild: Ingrid Schyle