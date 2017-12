Schonach Finanzausgleich verbessertdie Haushaltssituation

Auf Wunsch des Gemeinderates erkundigte sich Bürgermeister Frey, ob hier bei größeren Investitionen mit Zuschüssen zu rechnen sei. Statt der geplanten Summe von 110 000 für die Brandschutzverhütung nahm man nun 400 000 Euro in den Haushalt auf. Geplant sind neben den Brandschutzmaßnahmen auch Sanierungen des Lehrer-WC, von Klassenzimmern, des Dachs im Eingangsbereich und verschiedene Fenster. Hierbei, so erklärte Bürgermeister Frey, könnte man mit 300 000 Euro Zuschüssen aus dem Ausgleichsstock rechnen. Dafür schlug er vor, die Sanierung der Sporthalle auf 2019 zu verschieben, so dass die hier geplanten 265 000 nicht mehr im Entwurf standen.

Die Kreditaufnahme sank im Gegensatz zum ersten Entwurf deutlich von 2,03 Millionen Euro auf nunmehr 961 600 Euro. Zur Finanzierung sind auch Entnahmen aus der Rücklage in Höhe von 483 100 Euro geplant, sodass diese am Ende des Jahres auf 292 509 Euro abschmelzen würde und damit den Mindestbestand von 194 182 Euro deutlich übertreffen würde.

Bei der Wasserversorgung ergaben sich keine Änderungen mehr, der erwartete Gewinn soll bei 18 800 Euro liegen, die Investitionen bei 165 000 Euro, die mit Wasserversorgungsbeiträgen in Höhe von 17 000 Euro und Krediten in Höhe von 148 000 Euro finanziert werden sollen.

Auch im Kurbetrieb gab es keine Veränderungen, der Verlust soll sich 2018 auf 832 100 Euro belaufen, im Vermögensplan sind Investitionen in Höhe von 385 000 Euro geplant, die komplett über Darlehen finanziert werden sollen.

Bürgermeister Frey erläuterte, dass man die rund 961 000 Euro an Darlehen im Hoheitsbereich für den Breitbandausbau und den Geländeerwerb für ein neues Wohngebiet benötigt, Ausgaben also, die auch auf Rückflüsse schließen lassen. "Ich bin froh, dass wir nun einen erträglichen Haushalt hinbekommen haben!", freute er sich.

Die Überlegung, die Schule 2018 mit erhöhtem Aufwand zu sanieren und dafür die Sporthalle auf 2019 zu verschieben, musste der Gemeinderat abnicken. Herbert Rombach stellte diesbezüglich fest, dass es ja nicht sicher sei, ob man die erhofften 300 000 Euro Zuschüsse für die Schule bekommen würde. Das sei richtig, bestätigte Frey, aber die Chancen stünden gut. Sollten wider Erwarten diese nicht fließen, könne man die Sanierung der Schule auch nicht machen, dann müsste man sich lediglich auf die geforderte Brandschutzmaßnahme beschränken. Eine Entscheidung über die Zuschüsse wird wohl im Juli kommenden Jahres fallen, so dass man mit der Sanierung erst m Herbst beginnen könnte.

Wie den Chancen stünde, dass man auch 2019 für die Sporthalle Zuschüsse bekäme, wollte Rombach wissen. Das konnte Frey nicht beantworten, dies käme auf die Anzahl der Anträge an. Volker Lehman sprach die Kreisumlage an und Frey bestätigte hier, dass diese um 1,1 Prozent sinke, was der Gemeinde rund 50 000 Euro weniger Ausgaben beschere.

Der Haushalt soll nun in der ersten Sitzung des neuen Jahres beschlossen werden.