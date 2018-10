Schonach Feinjustierung am Bebauungsplan

Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner vorigen Sitzung mit der Bebauungsplanänderung für das Gebiet An der Langenwaldschanze . Diese erste Änderung schafft die planungsrechtliche Basis, damit im ausgewiesenen Gewerbegebiet ein Betriebskindergarten eingerichtet werden kann.

Schonach. Der Text in den Festsetzungen wird ergänzt mit der Ausnahme, Anlagen für kirchliche, soziale und gesundheitliche Zweck zuzulassen. In allen weiteren Punkten bleibt der Inhalt im Geltungsbereich in der Version von 2006 unverändert.

Bürgermeister Jörg Frey wies in der Gemeinderatssitzung darauf hin, dass der Kindergarten am Fabrikberg nur kommen kann, wenn der Bebauungsplan dahingehend ergänzt wird.