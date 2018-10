Schonach. Am Samstag, 3. November, findet um 16.30 Uhr das nächste Heimspiel der Reservemannschaft des FC Schonach in der Kreisliga A statt. Gegner ist der NK Hajduk VS. Am Sonntag, 4. November, findet das nächste Heimspiel des FC Schonach in der Landesliga statt. Gegner ist der Tabellenvorletzte, FC Hilzingen. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.