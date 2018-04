Schonach Faszination der Wasserkraft erleben

Schonach. Das ökumenische Bildungswerk Schonach lädt zur Besichtigung der Firma Wasserkraft Volk AG in Gutach am Freitag, 4. Mai, ein. Treffpunkt für die Fahrt mit dem Kleinbus ist um 10 Uhr am ehemaligen Plus-Markt-Parkplatz in Schonach. Die Rückkehr wird gegen 14 Uhr erfolgen. An Teilnahmegebühren fallen zwölf Euro an.