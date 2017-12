Schonach Europakongress der weißen Männer

Festliche Einstimmung an der Sporthalle

Beim Vereinsraum an der Sporthalle hatten sich viele Kinder und Erwachsene eingefunden, um bei der allabendlichen Überraschung dabei zu sein. Eröffnet wurde der Abend mit dem Weihnachtslied "Fröhliche Weihnacht überall" von Luisa Willmann (Querflöte) und Madlen Wernet (Klarinette). Laura Beha las dann die Geschichte "Papa und die Schneefamilie" vor. Darin wartet ein kleiner Junge so sehnlich auf den Schnee und das Schneemannbauen, dass er, als es endlich soweit ist, gleich eine ganze Schneefamilie baut.

In Anlehnung an diese Geschichte und auch an den Weltkongress der Schneemänner, der 2012 im Schonacher Kurpark von statten ging, wurde das Adventsfenster mit einer ganzen Horde kleiner Schneemänner gestaltet. "Das ist der Europakongress der Schneemänner", erklärte Ehrenvorsitzender und Fenstergestalter Roland Faller.