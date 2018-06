Schonach Erlebnisreiche Tage in Degenfeld

Neben den vielen Trainingseinheiten auf der Schanze standen auch andere Dinge auf dem Programm. Am Donnerstagabend, dem Ankunftstag, fand nach der Trainingseinheit "Sprung" der Beweglichkeitstest an. Bereits bei den vorherigen Mädchencamps wurden die gleichen Übungen gemessen. "Viele der Mädels haben sich in Sachen Beweglichkeit enorm verbessert", resultiert Markus Rohde, Lehrgangsleiter und hauptamtlicher Stützpunkttrainer Degenfelds.