Schonach Erfolgreiche Olympioniken feiern mit

Das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg feierte in gewohnter Weise mit allen Sportlern, Eltern, Trainern und Organisatoren einen erfolgreichen Abschluss der Wintersportsaison 2017/2018.

Schonach. Mit Sandra Ringwald vom Skiteam Schonach-Rohrhardsberg und Fabian Rießle vom SC Breitnau konnten in diesem Jahr zwei ganz besondere Gäste begrüßt werden. Viele der Nachwuchssportler ließen es sich nicht nehmen, ein Autogramm der beiden Olympioniken zu ergattern oder ein gemeinsames Foto zu machen.

Sandra Ringwald wurde an diesem Abend von der Gemeinde Schonach als "Sportlerin des Jahres" mit der goldenen Plakette geehrt. Bei der Schonacher Sportnacht, die jüngst stattfand, konnte sie wegen eines Lehrgangs nicht teilnehmen (wir berichteten). Umso mehr freute sich Bürgermeisterstellvertreterin Silke Burger, dass sie diese Ehrung nun in Vertretung übernehmen durfte. "Sandra ist durch ihre Disziplin, ihre Freude und Motivation am Sport ein wahres Vorbild", sagte Burger. "Mit ihrem Lächeln, das um die Welt geht, nimmt sie uns alle mit und lässt uns an ihrem Erfolg teilhaben." Seitens des Skivereins Rohrhardsberg zeichnete Vorsitzender Siegfried Burger die Athletin mit dem goldenen Ski, dem höchsten Orden des Vereins, aus.