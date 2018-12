Schonach Entwicklung in allen Bereichen ist enorm

Wilhelm Hahn knüpfte daran an und erklärte: "Auf die Optimierung und Stabilität unseres Lieferservicegrads können wir verdammt stolz sein. Gerade in einem schwierig zu planenden Jahr im Zuge einer Neuprodukt-Einführung stehen Bereiche wie HR (Personal), Produktion, Logistik und Lager vor großen Herausforderungen. Eine solche Leistung hinzulegen, wenn es beispielsweise um die Erfüllung von 100 Prozent vollständigen und termingerechten Lieferungen geht, ist absolut nicht selbstverständlich." Beide dankten im Namen der Geschäftsleitung allen Mitarbeitern für ihren Einsatz, Loyalität und persönlichen Einsatz für ihr Unternehmen.

Veränderungen stehen an

Auch in den kommenden Jahren werden weitere Veränderungen anstehen. Hahns Ausblick geht über den eigenen Tellerrand hinaus: "Wiha wird weiter im Wandel sein. Sei es hinsichtlich produktionstechnischen Änderungen, der fortschreitenden Digitalisierung oder der Strategieumsetzung. Wir bauen auf jeden Einzelnen, dass er weiterhin mit uns diesen Weg geht. Auf sich ändernde Rahmenbedingungen von außen, auf die wir keinen Einfluss haben, stellen wir uns bestmöglich ein. Die aktuellen Schauplätze in der Innen- und Außenpolitik zeigen, wie herausfordernd die wirtschaftliche Interaktion und die gesellschaftlichen Aufgaben in Europa und der gesamten Welt noch werden können." Man sei aber bestens dafür gerüstet und freue sich auf das ganz besondere Jubiläumsjahr 2019, in dem Wiha seinen 80. Geburtstag seit Firmengründung feiern wird. Informationen rund um das Wiha interne Ideenmanagement und der Tombola-Losverkauf für einen guten Zweck bildeten nach der Mitarbeiter-Ehrung den Übergang zum lockeren Teil des Abends mit Tanz und Gesprächen an der eröffneten Bar.

Die Jubilars-Ehrungen waren im Anschluss an eine unterhaltsame Showeinlage und festlichem Dinner weiterer Bestandteil des Abendverlaufs. 36 Mitarbeitern gebührte die Aufmerksamkeit.

n Für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit wurden geehrt: Paul Bantle, Andreas Beh, Sergej Dirbach, Valentin Gubar, Stefan Häringer, Christian Hilbert, Henning Ketterer, Eugen Malsam Junior, Manuel Marcelino Rodriguez, Florian Mayer, Ewald Sauter, Axel-Herbert Schmider, Ursula Schwer, Simon Schwer, Günter Steinert, Sandra Stüdemann, Lora Sulga und Manuel Wehrle.

n Zum Kreis der Mitarbeiter mit bereits 20 Jahren Laufbahn zählen: Fatma Akgül, Manuel Hainzl, Alexander Herr, Claudia Jeschull, Renate Kammerer, Klaus Nobreit, Markus Pedaschus, Domenico Petrone, Claudia Rombach, Stefan Schätzle und Claudia Schwörer.

n Folgende Jubilare wurden für 30 Jahre geehrt: Jürgen Börsig, Hansjörg Brenneisen, Martin Bronner, Lothar Feiler, Ulrike Ringwald und Marko Steblaj.

n Die in diesem Jahr goldene Ehrung für bereits 40 Jahre Wiha-Zugehörigkeit gebührte Wolfgang Wehrle. Zu diesem Anlass kam ebenfalls Wilfried Hahn auf die Bühne, der dem Jubilar mit ganz persönlichen Worten dankte. Wilhelm Hahn, sprach stellvertretend für die Geschäftsleitung und seine Familie: "Wir wissen die Loyalität und Treue eines jeden Jubilars mehr als zu schätzen. In der heute oft sehr schnelllebigen Zeit gewichten diese Werte mehr denn je. Ohne den Rückhalt unseres langjährigen Mitarbeiterstamms wäre Vieles nicht möglich. ›Das Wiha‹ von damals ist kaum noch das gleiche wie heute. Es ist ganz besonders, Mitarbeiter im Team zu haben, die beide Welten kennen. Sie sind das Bindeglied und lassen uns nicht vergessen, woher wir kommen und was alles möglich ist. Allen gebührt ein riesen Dank."