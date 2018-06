Schonach Elektro-Tankstelle eröffnet Wege in die Zukunft

Geplant sind zwei weitere Ladestationen in Schönwald und in Hornberg. Außerdem wird am EGT-Standort eine Schnellladestation installiert werden und Königsfeld wird weitere Elektro-Tankstellen bekommen, richtete Rudolf Kastner seinen Blick auf die Zukunft.

Aktuell richtet sich die Preisstruktur frei wählbar nach der Leistung, erläuterte Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT Energie GmbH. Aktiviert wird die Ladestation via Handy-App oder EGT-Kundenkarte. Beim Einlesen des QR-Codes entriegelt sich die Ladestation. Der Bezahlvorgang erfolgt ebenfalls über die Kundenkarte, SMS oder das europäische Bezahlsystem Intercharge. Damit können Einheimische wie auch Gäste problemlos das Angebot nutzen. "Die Zukunft fährt elektrisch und sie beginnt in Schonach im Kurpark", freute sich Bürgermeister Jörg Frey über das neue Angebot. Und auch er betonte die Wichtigkeit für die Schonacher Bürger als auch für die Gäste. Die zentral gelegene Tankstelle am neu gestalteten Kurpark biete für den Ladevorgang ideale Möglichkeiten die Zeit zu überbrücken. Er dankte den Vertretern der EGT für die Realisierung, die die Gemeinde für die Zukunft rüste und er richtete Dankesworte an Ortsbaumeister Ansgar Paul und Architekt Christan Kuner, die schnell und problemlos die Elektro-Ladestation in die Realität umsetzten.