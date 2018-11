Schonach Einstiger Hirtenbub feiert seinen Ehrentag

Schonach. Hermann Börsig feiert am Sonntag mit seiner Frau Waltraud und der ganzen Familie seinen 80. Geburtstag. Geboren wurde er am 11. November 1938 als siebtes von neun Kindern als echter Schonacher in seinem Elternhaus am Seifenberg.

In seinem Heimatdorf besuchte er die Volksschule und die Zeit als Hirtenbub auf dem Gummelehof prägte seine Kindheit. Ganz früh morgens trat er seinen Hütedienst an, um, nach einer Katzenwäsche, pünktlich zur Schule zu kommen. Nachmittags stand er wieder bei der Viehherde auf der Weide. Mit gut 13 Jahren trat er die Lehre zum Maler im elterlichen Betrieb an und absolvierte sein letztes Lehrjahr in Villingen, wo er auch die Fachschule besuchte.

Auf dem Schonacher Herbstfest im Jahr 1960 lernte er seine spätere Frau Waltraud kennen, zwei Jahre später heirateten sie. Drei Kinderkomplettierten die Familie.