Schonach Eingängige Melodien zum Abschluss

Noch einmal wurden Einwohner und Feriengäste am Sonntag verwöhnt: Zum einen war es der Altweibersommer, der mit Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke in der Sonne die Menschen ins Freie lockte, zum anderen waren es die Nachwuchsorchester in Schonach und in Schönwald.

Schonach/Schönwald. Während das Jugendorchester Schonach bereits um 10.30 Uhr die ersten Melodien spielte, waren die jungen Musikerinnen und Musiker in Schönwald eine halbe Stunde später dran.

Im neu gestalteten Kurpark in Schonach wirkt das alte Konzertpavillon etwas wie ein Relikt aus früheren Zeiten, erfüllt seinen Zweck aber dennoch. Im gleißenden Sonnenlicht hatten sich die Gäste doch eher etwas herbstlich gekleidet – so manchem Besucher wurde es aber dann doch ziemlich warm.