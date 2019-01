Schonach "Einen Arzt hierher zu bekommen, ist schwierig"

Nächtlicher Rettungseinsatz

Den seit einem halben Jahr in Villingen-Schwenningen zur Verfügung stehenden nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber sprach Karl Hummel an. Er wollte von der Gemeindeverwaltung wissen, ob Schonach für die notärztliche Versorgung in der Nacht gerüstet ist.

"Im Außenbereich ja, im Ortskern nur bedingt", antwortete Bürgermeister Frey. Im Zuge der Kurparkumgestaltung habe es Überlegungen gegeben, auf der Wiese vier Strahler anzubringen, damit der Rettungshubschrauber dort nachts landen kann. Die Piloten hätten jedoch in Gesprächen darauf aufmerksam gemacht, dass die Bodenlampen im Winter zuschneien und Strahler auf Masten nachts eine Gefahr für den Hubschrauber darstellen würden. Zudem lande der Rettungshubschrauber möglichst in der Nähe des Unglücksorts beziehungsweise der Notfallstelle. Daher werde im Ernstfall die Feuerwehr alarmiert, um mit zwei oder drei Fahrzeugen einen geeigneten Landeplatz auszuleuchten.

Den Breitbandausbau in Schonach sprach Thomas Hettich an. "Wir am Rohrhardsberg wohnen etwas abgeschieden und fühlen uns ein bisschen abgehängt", klagte der Familienvater und Nebenerwerbslandwirt. Er müsse zum Beispiel seine Anträge übers Internet stellen, sei von einer guten Verbindung abhängig. Es könne nicht sein, dass er dafür auf Dauer Nachbarn behelligen müsse.

Dass das Problem bekannt sei, räumte Frey ein. Der Rohrhardsberg habe nun allerdings eine neue Perspektive durch die Wasserversorgung bis zum "Korallenhäusle", informierte der Bürgermeister. Hierbei seien auch Stromleitungen verlegt und Vorkehrungen für die Breitbandversorgung getroffen worden, die bis zur "Rohrhardsberger City" beziehungsweise zum Ramsel- und "Schänzle"-Hof erfolgen könnte.

Notstand in puncto Internet

Auf Hettichs Einwand, er sehe eine Chance über Mobilfunkstandard 5G, jedoch nutze ihm der Standort Langenwaldsprungschanze, wo es bereits Funkmasten gebe, wenig, erwiderte der Bürgermeister: "Wir haben leider keinen Einfluss auf den Standort der Firmen". Wie Frey im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten versicherte, hoffe man auf die neuen Aussagen der Landes- und Bundesregierung, laut derer ab dem Jahr 2025 jeder Bürger den Anspruch auf einen Breitband-Anschluss und somit schnelles Internet haben soll.

Raser in Untertalstraße

Manfred Dold machte noch auf die Raserei in der Untertalstraße aufmerksam. Obwohl dort nur 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfe, werde gerast. "Wir kennen das Problem", antwortete Frey. In der Regel seinen es jedoch Einheimische. Alle Appelle würden leider nichts nutzen. Langsamer gefahren werde erst, "wenn geblitzt wird."

Gehwege schlecht geräumt

Wer für die Gehwegräumung vom Untertal bis ins Dorf hoch zuständig ist, wollte Regina Hilser wissen. In den vergangenen Tagen seien diese, vor allem für ältere Bürger, sehr schlecht begehbar gewesen. Grundsätzlich seien die Anlieger verpflichtet, den Schnee auf Gehwegen vor ihrem Anwesen zu räumen. Allerdings räume an der angesprochenen Steigung die Gemeinde. "Wir haben aber nur einen kleinen Traktor für Gehwege, kein Spezialgerät, daher ist das Ergebnis nicht immer so gut", gab der Bürgermeister offen zu. Er versprach jedoch, hier Abhilfe zu schaffen. "Wir werden schauen, dass wir es ändern können."

Teure Sporthallensanierung

Wie es mit der notwendigen Sanierung der Sporthalle aussieht?, wollte Dirk Schneider wissen. Die Kosten dafür werden sich auf insgesamt rund drei Millionen Euro belaufen, informierte Frey. "Das ist eine gewaltige Summe, aber die Halle wird täglich genutzt, von den Vereinen und der Schule und ist mittlerweile fast 40 Jahre alt. Wie der Bürgermeister versicherte, habe der Gemeinderat das Thema auf der Tagesordnung.