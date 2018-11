Schonach Eine große Lücke in der deutschen Erinnerungskultur

In drei Aufführungen gedachte Ostbelgien und die deutschsprachige Gemeinschaft in der 17 000 Einwohner zählenden Hauptstadt Eupen etwa des Kriegsendes. Das Konzert hatte den Titel: "1918, Eine Mohnblume für den Frieden." Die Mohnblume, die Poppy, wurde gerade im englischsprachigen Raum zum Symbol des Friedens, blühte sie doch kurz nach Kriegsende bereits wieder auf den unzähligen Schlachtfeldern. Sie wird auch heute noch getragen, sowohl zur Erinnerung als auch zur Mahnung.

Die historische Einführung durch einen ostbelgischen Historiker über die Besonderheiten Ostbelgiens, dessen nördlicher Teil fester Teil des Herzogtums Limburg und damit der spanischen oder österreichischen Niederlande war und erst im Wiener Kongress dann Preußen zugeschlagen wurde zeigte auf, dass somit Ostbelgier auf deutscher Seite in diesen Weltkrieg zogen – als Gegner Belgiens.

Erklärt wurde auch, warum Deutsche oder auch deutschsprachige Ostbelgier in Herve, Battice oder Visé heute immer noch auf gewisse Vorbehalte stoßen, waren diese Städte doch die ersten‚ Villes martyres (Märtyrer-Städte), in welchen die deutschen Truppen kurz nach dem Einmarsch im August 2014 in das neutrale Belgien Massaker unter der Zivilbevölkerung anrichteten.

Das Orchester Eastbelgica, verstärkt durch die deutsches Ensembles Kleine Freiheit 77, ein Aachener Jugendorchester, und den Kammermusikkreis Simmerath – geleitet vom erst 21-jährigen Dirigenten Simen van Meensel, einem Ausnahmetalent, nicht nur am Dirigentenpult – bestritten den folgenden musikalischen Teil.

Bewegend dann nach einem Theaterspiel auch die Darstellung des Weihnachtsfriedens 1914. Entsprechend den historischen Gegebenheiten wurde von einem Teil des Chores zunächst auf Deutsch "Stille Nach" leise angestimmt. Während des Liedes wurden dann mehr und mehr englische Stimmen hinzugefügt, am Ende wurde komplett zweisprachig gesungen, mitten im Zuschauerraum.

Von einer Moderatorin wurde dabei erläutert, dass am Weihnachtstag 1914 von der Schweiz bis zur Nordsee, an der gesamten Westfront, die Waffen schwiegen. Doch es sollte seine Einmaligkeit haben. Die Oberbefehlshaber aller Länder verboten dies bei Todesstrafe.

Ein Antikriegsgedicht, von Hans-Peter Krause vorgetragen, spiegelte die Entmenschlichung an den Fronten wider: "Ein Soldat stirbt nicht, er wird nicht vergast, nicht verbrannt oder zermatscht. Er krepiert nicht … . Ein Soldat hat keine Angst, keine Schmerzen. Ein Soldat stirbt nicht, er fällt."

In die Chronologie der Kriegsereignisse wurden auch die wichtigen Lieder eingebaut. Alle Lieder werden im Originaltext gesungen, in Deutsch, Englisch oder Latein. Auch dies sicher eine der Stärken der Aufführungen.

Der Appell des Friedens und der Versöhnung, der von diesem Konzert ausgeht, er sollte ein ganz wichtiges Zeichen an alle Zuschauer sein, weshalb es auch eine Zusatzvorstellung nur für Schulen und Jugendgruppen gab.

In Ostbelgien sind die Grenzen fließend geworden, die Grenzgemeinde Raeren hat heute einen Ausländeranteil von fast 50 Prozent hauptsächlich Deutsche, diese haben dort die Möglichkeit des Gedenkens und des Erinnerns.

In Deutschland fehlen diese Zeichen aber leider fast vollständig, meint der Schonacher. So fragt sich Albert Haugg: Wäre es angesichts der vielfältigen Krisen und Konflikte in der Welt, angesichts der überall zunehmenden Egoismen und Unilateralismen nicht gerade auch für Deutschland Aufgabe und Verpflichtung, diese Chance der Erinnerung und der Ermahnung, die gerade der 11. 11., der Waffenstillstandstag, bietet zu nutzen? Warum schließen wir uns nicht unseren Nachbarn an und Gedenken mit ihnen gemeinsam auch diesseits des Rheins?

Nutzen wir die Möglichkeit, an die Leiden der Generation unserer Großväter und Urgroßväter auf allen Seiten zu erinnern und uns und unsere Kinder zu ermahnen, wachsam zu sein, damit ähnliches sich nie wiederholen möge. In Eupen haben gerade viele Jugendliche in Orchester, Chor und Theatergruppe mitgewirkt und sicherlich so sich intensiv mit dem Ersten Weltkrieg und seinen Gräueln auseinandergesetzt. Gedenkfeiern bieten hierzu eine ideale Gelegenheit. Wir sollten diese auch bei uns nutzen.