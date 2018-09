Der Hummelhof in Schonach öffnet am Mittwoch, 26. September, von 14 bis 17 Uhr seine Türen. Eine Hofführung mit Schwerpunkt "Nischen in der Landwirtschaft" wird um 15 Uhr angeboten. Familie Hummel hält Freilandputen und Rinder, die sie direkt vermarkten. Der ehemalige Kuhstall ist in einen Gastraum umgewandelt worden, in dem monatlich ein Bauernhofbrunch mit eigenen Produkten angeboten wird (Foto). Im Rahmen der Bauerngartenroute kann am Mittwoch von 14 bis 17 Uhr auch der Bauerngarten von Petra Hettich, Sigmundenhof in Schonach besichtigt werden. Eine Anmeldung ist auch hier nicht erforderlich. Foto: privat