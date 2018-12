Schonach Ein turbulentes Jahr gemeistert

Schonach. Herbert Rombach bedankte sich bei allen Mitarbeitern für die erbrachte Leistung, die das Team im vergangenen Jahr gezeigt hat. Die Firma blicke auf ein turbulentes Jahr zurück. Der Sturm Burglind und langanhaltende Trockenheit, hohe Auftragsbestände sowie große interne Umbau- und Sanierungsmaßnahmen habe man zusammen gemeistert, darauf könne man stolz sein, so lobte Rombach. Er wisse, dass Flexibilität und Schnelligkeit bei gleichzeitig hoher Qualität ein hoher Anspruch für alle ist, der den Arbeitsalltag nicht immer einfach mache, aber am Jahresende zum Erfolg führt.

Herbert Rombach ist mit dem vergangenen Jahr zufrieden. Sowohl im Sägewerksbereich, als auch bei der Produktion von Konstruktionsvollholz, welches ein zweites und wichtiges Standbein des Unternehmens sei, konnte die Menge im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Dies war jedoch auch nötig, um die allgemein gestiegenen Kosten wie Lohn, Bundesstraßenmaut und so weiter ausgleichen zu können.

Die Holzmengen seien sowohl ganz nah vor Ort in Schonach verbaut, aber auch beim Hotelneubau im Europa-Park in Rust wurden große Mengen Rombach-Holz eingesetzt. Selbst in Japan wurde dieses Jahr Holz des Schonacher Familienbetriebs verarbeitet.